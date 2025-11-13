Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

En la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025, Jujuy presenta un clima sereno pero con intervalos de nubes. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.2°C, marcando un comienzo de jornada fresca. La humedad relativa se mantendrá cerca del 46%, sin probabilidad significativa de lluvia, lo que significa que la precipitación se mantendrá en niveles mínimos, sumando a un día en el que la visibilidad será óptima para diligencias diarias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, se espera que el clima en Jujuy muestre un cielo parcialmente nuboso que se irá despejando gradualmente hacia el anochecer. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, ideal para actividades al aire libre. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad media de 10 km/h. Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer ocurrió a las 08:01 y el atardecer se prevé a las 18:41, ofreciendo un buen lapso para disfrutar del día. A pesar del ambiente agradable, siempre es recomendable usar protector solar durante el día y un abrigo ligero para la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Ante el descenso de temperatura durante la mañana, se sugiere usar ropa de abrigo al salir, mientras que durante la tarde, una vestimenta más ligera será suficiente. No olvides mantenerte hidratado y aplicar protector solar antes de salir para protegerte de los rayos UV.