Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima actual

Condiciones matinales en La Pampa

Esta mañana en La Pampa disfrutaremos de un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.1°C. El clima será apacible, con la humedad alrededor de 40%. Además, los vientos estarán presentes con una velocidad media de 14 km/h, lo que hará del inicio del día un tanto fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al avanzar hacia la tarda, las condiciones cambiarán ligeramente con un máxima que alcanzará los 18.4°C. Se mantendrá una cobertura nubosa esporádica, y la humedad se prevé que aumente al final del día.