Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Misiones, el clima será propicio para aquellos que disfrutan de temperaturas moderadas. Se pronostica una temperatura máxima de 18.2°C con una mínima de 6.8°C. Aunque habrá algunas nubes parcialmente nubosos, es poco probable que haya precipitaciones ya que el porcentaje de probabilidad de lluvia es bajo. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que no representará molestias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables. La temperatura descenderá ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá confortable. Las nubes podrán desaparecer un poco, permitiendo algunos intervalos despejados. La humedad relativa del aire oscilará alrededor del 51%, lo que añadirá una ligera frescura al ambiente.

Se recomienda a los residentes de Misiones disfrutar de este clima agradable y aprovechar cualquier actividad al aire libre.