Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:04

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C, mientras que la máxima durante el día llegará a los 17°C. Los vientos estarán activos, con una velocidad que rondará los 22 km/h. La humedad será predominante, oscilando en un 35%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una disminución gradual de las temperaturas, pero conservando un ambiente fresco y agradable. Las ráfagas de viento tenderán a disminuir en su intensidad.