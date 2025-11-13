Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C, mientras que la máxima durante el día llegará a los 17°C. Los vientos estarán activos, con una velocidad que rondará los 22 km/h. La humedad será predominante, oscilando en un 35%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una disminución gradual de las temperaturas, pero conservando un ambiente fresco y agradable. Las ráfagas de viento tenderán a disminuir en su intensidad.