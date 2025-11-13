Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Meteorología local

En la mañana de hoy, el clima en Río Negro se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán más frescas, comenzando desde una mínima de 6.8°C. El viento se mantendrá activo durante el día, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Acompañados de una humedad que rondará el 82%, no se esperan precipitaciones en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se proyectan temperaturas que subirán hasta los 17.1°C con cielos que todavía presentarán algunas nubes parciales. El viento continuará siendo una constante, manteniendo una velocidad media de 22 km/h. La puesta del sol está prevista para las 17:51, marcando el inicio de la noche con un clima que se espera mantenga las condiciones de la tarde.