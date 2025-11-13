Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Meteorología local
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:04

En la mañana de hoy, el clima en Río Negro se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán más frescas, comenzando desde una mínima de 6.8°C. El viento se mantendrá activo durante el día, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Acompañados de una humedad que rondará el 82%, no se esperan precipitaciones en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde, se proyectan temperaturas que subirán hasta los 17.1°C con cielos que todavía presentarán algunas nubes parciales. El viento continuará siendo una constante, manteniendo una velocidad media de 22 km/h. La puesta del sol está prevista para las 17:51, marcando el inicio de la noche con un clima que se espera mantenga las condiciones de la tarde.