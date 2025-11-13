Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Hoy en Salta amaneció con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán desde los 3.4°C hasta alcanzar máximas de 21.2°C. Durante la mañana, el clima se mantendrá estable, con leves brisas recorriendo la ciudad y una humedad relativa que alcanzará el 91%. Quienes salgan a la calle, deberían considerar llevar alguna prenda de abrigo ligera por las bajas temperaturas matinales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las temperaturas continuarán en aumento, acercándose al máximo pronosticado. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, aunque se prevé que no haya precipitaciones significativas. La velocidad del viento se espera que llegue a un máximo de 22 km/h, haciendo que las condiciones sean agradables para actividades al aire libre, siempre que se tomen las debidas precauciones frente a la exposición solar.