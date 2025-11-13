Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Condiciones climáticas

El clima en San Juan para la mañana de hoy estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 9.2°C. Se espera que las condiciones sean agradables, lo que permite planes al aire libre, aunque siempre manteniendo presentes las condiciones métricas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 20.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso. Los vientos promediarán una velocidad de 11 km/h por la noche, lo cual no generará grandes molestias, sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero para el descenso de temperatura vespertino.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en observaciones astronómicas, es relevante mencionar que el sol saldrá a las 08:29 horas y se pondrá a las 18:37 horas este jueves 13 de noviembre de 2025. Un momento ideal para disfrutar de los paisajes que San Juan nos ofrece.