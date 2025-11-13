Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Previsión meteorológica
jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:05

Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con una condición mayormente nublada durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que la máxima alcanzará unos 7.3°C a lo largo del día. Se espera un viento moderado con velocidades de hasta 25 km/h, ofreciendo una brisa fresca a lo largo de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar la tarde, el tiempo seguirá parcialmente nublado con temperaturas que fluctuarán en torno a los 7.3°C. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 95%, lo cual podría generar una sensación térmica más fría. Se recomienda llevar abrigo adecuado si piensas estar afuera durante la noche. Los vientos continuarán con una media de 25 km/h proporcionando un ambiente fresco y estable.