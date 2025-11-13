Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Previsión meteorológica

Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con una condición mayormente nublada durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que la máxima alcanzará unos 7.3°C a lo largo del día. Se espera un viento moderado con velocidades de hasta 25 km/h, ofreciendo una brisa fresca a lo largo de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar la tarde, el tiempo seguirá parcialmente nublado con temperaturas que fluctuarán en torno a los 7.3°C. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 95%, lo cual podría generar una sensación térmica más fría. Se recomienda llevar abrigo adecuado si piensas estar afuera durante la noche. Los vientos continuarán con una media de 25 km/h proporcionando un ambiente fresco y estable.