Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:05

En la mañana de hoy, el clima en Santa Fe estará mayormente parcialmente nuboso, ofreciendo una combinación de nubes con alguna posibilidad de sol. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.5°C hacia el mediodía. El nivel de humedad estará en torno al 85%, proporcionando cierta sensación de frescura en el ambiente. La velocidad del viento podría alcanzar hasta los 21 km/h, lo que contribuirá a mantener el día refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, continuará el cielo mayormente nublado con tendencia a despejarse parcialmente en algunos momentos. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, manteniendo el nivel de frescura que caracterizará a este día. La máxima humedad aún persistirá alrededor del 85%, asegurando una percepción de frescura constante. El viento permanecerá leve, con ráfagas máximas de hasta 21 km/h. Un anochecer tranquilo, sin probabilidades significativas de lluvia.