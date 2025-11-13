Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

En la mañana de hoy, el clima en Santa Fe estará mayormente parcialmente nuboso, ofreciendo una combinación de nubes con alguna posibilidad de sol. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.5°C hacia el mediodía. El nivel de humedad estará en torno al 85%, proporcionando cierta sensación de frescura en el ambiente. La velocidad del viento podría alcanzar hasta los 21 km/h, lo que contribuirá a mantener el día refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, continuará el cielo mayormente nublado con tendencia a despejarse parcialmente en algunos momentos. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, manteniendo el nivel de frescura que caracterizará a este día. La máxima humedad aún persistirá alrededor del 85%, asegurando una percepción de frescura constante. El viento permanecerá leve, con ráfagas máximas de hasta 21 km/h. Un anochecer tranquilo, sin probabilidades significativas de lluvia.