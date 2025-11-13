Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima Actual

En Santiago Del Estero, el clima para la mañana de hoy promete ser agradable y relativamente tranquilo. El cielo estará parcialmente nuboso, proporcionando un ambiente relajado desde el amanecer, que está previsto a las 08:04. La temperatura mínima será de 9.5°C, con una humedad alcanzando un cómodo nivel del 63%. No se prevén precipitaciones significativas durante esta mañana. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 11 km/h, asegurando que el aire se sienta fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Ya entrada la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. La temperatura máxima rondará los 22°C, proporcionando calor agradable. La puesta del sol se producirá a las 18:29, marcando el inicio de una noche serena. Durante la tarde y noche, habrá vientos que podrán alcanzar hasta 18 km/h, y la humedad estará cerca del 31%, haciendo de este día un buen momento para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 13 de noviembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer en Santiago Del Estero será a las 08:04 y el atardecer está programado para las 18:29. Este día ofrecerá un marco ideal para observar el cielo y disfrutar de los fenómenos celestiales.