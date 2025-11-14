Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

La jornada en Buenos Aires comienza con condiciones meteorológicas caracterizadas por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en las primeras horas serán de 5.6°C como mínima. Los vientos soplarán durante el día a una velocidad de 21 km/h, contribuyendo a mantener el ambiente fresco. El índice de humedad, por su parte, se ubicará en torno al 55%, ofreciendo un clima que sentiremos algo húmedo. Para obtener más detalles sobre el clima, recomendamos seguir las actualizaciones en nuestro canal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con nubosidad parcial. Las temperaturas llegarán hasta un máximo de 15.7°C durante el día. Aunque el pronóstico indica estabilidad, es importante mencionar el viento que persistirá, alcanzando ocasionalmente ráfagas de hasta 21 km/h. No se prevén lluvias, pero el nivel de humedad alcanzará un máximo del 92% a lo largo de la noche.