Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025
La jornada en Buenos Aires comienza con condiciones meteorológicas caracterizadas por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en las primeras horas serán de 5.6°C como mínima. Los vientos soplarán durante el día a una velocidad de 21 km/h, contribuyendo a mantener el ambiente fresco. El índice de humedad, por su parte, se ubicará en torno al 55%, ofreciendo un clima que sentiremos algo húmedo. Para obtener más detalles sobre el clima, recomendamos seguir las actualizaciones en nuestro canal.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con nubosidad parcial. Las temperaturas llegarán hasta un máximo de 15.7°C durante el día. Aunque el pronóstico indica estabilidad, es importante mencionar el viento que persistirá, alcanzando ocasionalmente ráfagas de hasta 21 km/h. No se prevén lluvias, pero el nivel de humedad alcanzará un máximo del 92% a lo largo de la noche.