Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima Diario

El clima en Santa Fe para este viernes promete ser bastante variable. Por la mañana, se prevé un tiempo despejado, lo que permitirá disfrutar del sol durante las primeras horas del día. La temperatura rondará los 7.9°C, aunque es posible que se incremente gradualmente a medida que avanza la mañana, alcanzando un máximo que llegará hasta 18.5°C. El viento soplará con una velocidad media de alrededor de 21 km/h, ofreciendo una brisa ligera que refrescará el ambiente sin resultar molesto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables, con el sol ocupando un lugar prominente en el cielo. A medida que el día avanza hacia la noche, se verán más nubes. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 40% y el 85%, lo que significa que no se deberá preocupar acerca de fuertes lluvias para finalizar la jornada.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá exactamente a las 07:28 para iluminar el día, y se despedirá a las 18:06. La presencia predominante del sol durante el día garantiza que, a pesar de los momentos de nubosidad, la energía solar será abundante.