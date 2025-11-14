Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Previsión diaria

Hoy en Santiago Del Estero, el día comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en las horas de la mañana estarán cercanas a los 9.5°C, con vientos del sureste que podrían alcanzar hasta 26 km/h. La humedad relativa será notable, oscilando alrededor del 63%, proporcionando una sensación térmica relativamente fresca para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 22°C. La nubosidad se mantendrá presente, aunque intercalada con algunos rayos de sol. Hacia el anochecer, el clima se mantendrá estable, con temperaturas ligeramente descendentes. Se recomienda tener en cuenta la velocidad del viento, que podría intensificarse levemente en comparación con la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Santiago Del Estero se espera a las 08:04, mientras que el crepúsculo comenzará su descenso a las 18:29. Aunque la visibilidad será moderada, se espera que las condiciones permitan, con algo de suerte, alguna observación astronómica interesante. La luna no será visible durante la noche ya que alcanzará su máxima elevación de 0° a las 07:32.