Manicura americana: el nuevo estilo favorito de las celebridades que se impone para las fiestas de fin de año

Esta tendencia combina la elegancia, la naturalidad y el minimalismo, ideal para despedir el año con mucho glamour. Inspirada en el “lujo silencioso”, se trata de una moda utilizada por celebridades.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 15 de noviembre de 2025, 14:24
Manicura americana
Manicura americana Foto: pinterest

La clásica manicura francesa fue durante décadas un sinónimo de elegancia, buen gusto y estatus. Sin embargo, las tendencias cambian y este año la belleza apunta a una estética natural, minimalista y sofisticada. Los tonos neutros y el acabado discreto son los grandes protagonistas del verano.

En ese contexto surge la manicura americana, una reversión moderna y delicada del estilo francés que promete convertirse en la favorita de la temporada, ideal para celebrar las fiestas de fin de año con glamour y un toque de moda. Este look se caracteriza por líneas más difuminadas, colores suaves y un acabado más realista, logrando un resultado limpio, pulido y versátil que se adapta a cualquier ocasión.

Manicura americana Foto: pinterest

Se trata de una tendencia que se alinea con el concepto quiet luxury, una corriente estética de la moda que prioriza lo sutil y lo sobrio por sobre la ostentación. Así, mientras algunas personas siguen apostando por uñas llamativas y diseños elaborados, cada vez más optan por looks naturales, discretos y sofisticados, donde menos es más.

Aunque se trata de un clásico, esta reversión de la french manicure propone unas uñas modernas y realistas. En lugar del blanco brillante y el contraste marcado entre la base rosada y la punta, esta técnica utiliza un blanco más suave, con un matiz ligeramente amarillento, que imita el tono natural de la uña.

También podría interesarte

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Horóscopo de Aries de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Los tonos que rejuvenecen: los colores de pelo que sacan años después de los 40

Los tonos que rejuvenecen: los colores de pelo que sacan años después de los 40

El resultado es un aspecto más delicado y orgánico, que da la sensación de una uña saludable y bien cuidada, sin el efecto artificial que puede generar la línea blanca tan definida del estilo francés tradicional. Además, la transición entre el color de base y las puntas blancas, aportan un acabado sutil y elegante.

El éxito de la manicura americana no tardó en llegar a las estrellas internacionales, ya que figuras como Jennifer Lopez, Selena Gómez y Nicola Peltz Beckham, popularizaron esta tendencia en alfombras rojas y hasta en bodas.

Manicura americana Foto: pinterest

Paso a paso: como tener la manicura americana en tus manos

Para conseguir este estilo, los expertos recomiendan seguir estos pasos básicos:

  • Preparar las uñas limando y emparejando los bordes para dar una forma natural.
  • Aplicar una base transparente o en tono nude suave, similar al color natural de la uña.
  • En la punta, usar un blanco cálido o cremoso, evitando los tonos fríos y brillantes.
  • Difuminar la línea entre ambos colores con una brocha o esponjita, creando un efecto degradado.
  • Finalizar con un top coat brillante o satinado para sellar y prolongar la duración.
Manicura americana Foto: pinterest

El resultado es una manicura limpia, duradera y sofisticada que combina minimalismo y elegancia, ideal tanto para looks diarios como para eventos especiales.