Manicura americana: el nuevo estilo favorito de las celebridades que se impone para las fiestas de fin de año

Esta tendencia combina la elegancia, la naturalidad y el minimalismo, ideal para despedir el año con mucho glamour. Inspirada en el “lujo silencioso”, se trata de una moda utilizada por celebridades.

Manicura americana Foto: pinterest

La clásica manicura francesa fue durante décadas un sinónimo de elegancia, buen gusto y estatus. Sin embargo, las tendencias cambian y este año la belleza apunta a una estética natural, minimalista y sofisticada. Los tonos neutros y el acabado discreto son los grandes protagonistas del verano.

En ese contexto surge la manicura americana, una reversión moderna y delicada del estilo francés que promete convertirse en la favorita de la temporada, ideal para celebrar las fiestas de fin de año con glamour y un toque de moda. Este look se caracteriza por líneas más difuminadas, colores suaves y un acabado más realista, logrando un resultado limpio, pulido y versátil que se adapta a cualquier ocasión.

Manicura americana Foto: pinterest

Se trata de una tendencia que se alinea con el concepto quiet luxury, una corriente estética de la moda que prioriza lo sutil y lo sobrio por sobre la ostentación. Así, mientras algunas personas siguen apostando por uñas llamativas y diseños elaborados, cada vez más optan por looks naturales, discretos y sofisticados, donde menos es más.

Aunque se trata de un clásico, esta reversión de la french manicure propone unas uñas modernas y realistas. En lugar del blanco brillante y el contraste marcado entre la base rosada y la punta, esta técnica utiliza un blanco más suave, con un matiz ligeramente amarillento, que imita el tono natural de la uña.

El resultado es un aspecto más delicado y orgánico, que da la sensación de una uña saludable y bien cuidada, sin el efecto artificial que puede generar la línea blanca tan definida del estilo francés tradicional. Además, la transición entre el color de base y las puntas blancas, aportan un acabado sutil y elegante.

El éxito de la manicura americana no tardó en llegar a las estrellas internacionales, ya que figuras como Jennifer Lopez, Selena Gómez y Nicola Peltz Beckham, popularizaron esta tendencia en alfombras rojas y hasta en bodas.

Manicura americana Foto: pinterest

Paso a paso: como tener la manicura americana en tus manos

Para conseguir este estilo, los expertos recomiendan seguir estos pasos básicos:

Preparar las uñas limando y emparejando los bordes para dar una forma natural.

Aplicar una base transparente o en tono nude suave, similar al color natural de la uña.

En la punta, usar un blanco cálido o cremoso, evitando los tonos fríos y brillantes.

Difuminar la línea entre ambos colores con una brocha o esponjita, creando un efecto degradado.

Finalizar con un top coat brillante o satinado para sellar y prolongar la duración.

Manicura americana Foto: pinterest

El resultado es una manicura limpia, duradera y sofisticada que combina minimalismo y elegancia, ideal tanto para looks diarios como para eventos especiales.