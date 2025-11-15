Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Clima diario

Condiciones climáticas para la mañana en Jujuy

En el amanecer de hoy en Jujuy, el clima se presentará bastante estable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, por lo que recomendamos abrigarse adecuadamente al salir de casa durante las primeras horas del día. Los vientos soplarán con una intensidad máxima de 10 km/h, permitiendo una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar la tarde en Jujuy, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 18.4°C con una disminución de la nubosidad. La tarde se proyecta ideal para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula. Por la noche, las condiciones permanecerán estables con vientos que podrían llegar a una velocidad de 13 km/h, garantizando una noche tranquila y templada.