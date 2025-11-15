Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en La Pampa iniciará el día con una mañana fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 7.1°C y 18.4°C, lo que permitirá disfrutar de una atmósfera templada. La humedad estará presente en un porcentaje máximo del 79%, lo cual será perceptible en el ambiente. La probabilidad de precipitaciones es baja, así que no se espera lluvia en la región durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero en conjunto habrá una agradable sensación climática. Las temperaturas se mantendrán en el rango previamente señalado, generando así un entorno óptimo para actividades al aire libre. Durante la noche, las nubes comenzarán a disiparse, permitiendo observar algunas estrellas en el cielo pampeano. A lo largo del día, los vientos soplarán con una velocidad que alcanzará los 14 km/h, lo que contribuirá a la dispersión de nubes y a mantener una ventilación constante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 15 de noviembre de 2025

Para quienes desean realizar observaciones astronómicas, es útil saber que el amanecer civil tendrá lugar a las 08:25, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Con cielos parcialmente despejados en la noche, se ofrecerá una buena oportunidad para disfrutar del espectáculo nocturno.