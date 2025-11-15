Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Reporte climático

Esta mañana en Santa Cruz, se anticipa un clima nublado, con posibilidad de lloviznas intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C de mínima y los 7.3°C de máxima. Es importante que los residentes de la zona lleven un paraguas, ya que la probabilidad de precipitaciones es relevante. Puede ampliarse la información sobre el clima en nuestra web.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, se espera que el cielo continúe mayormente nublado, pero con menor probabilidad de lluvia. Las temperaturas podrían alcanzar nuevamente hasta 7.3°C. Los vientos predominantes serán suaves, con una velocidad media registrada de 16 km/h, manteniendo un ambiente fresco. La humedad relativa del ambiente estará alrededor del 80%, generando una sensación algo más fresca.

Podría ser un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, dadas las condiciones climáticas imperantes. Se recuerda a los lectores que sean precavidos al salir y vestir adecuadamente.