Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 15 de noviembre de 2025

Condiciones Climáticas

Hoy en Santiago Del Estero el clima presentará características definidas a lo largo del día. Durante la mañana, esperamos un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 9.5°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 11 km/h, mientras que la humedad alcanzará un nivel máximo del 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, se anticipa una recuperación en las temperaturas con máximas llegando a los 22°C. Los vientos podrían intensificarse hasta 16 km/h y la humedad disminuirá ligeramente. El día cerrará con un sol parcialmente visible cuando caiga la noche.

Durante el día de hoy, la salida del sol está prevista para las 08:04, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:29. Además, el tiempo de salida y puesta de la luna será a las 17:49 y 07:32 respectivamente. La fase de la luna se encuentra en una etapa preliminar, proporcionando condiciones favorables para las observaciones astronómicas.

Recuerda tomar las precauciones necesarias si planeas actividades al aire libre, considerando la fuerza del viento y las variaciones de temperaturas a lo largo del día.