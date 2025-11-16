Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Estado del clima

En La Pampa, el clima de esta mañana presenta características que invitan a un clima refrescante. Se prevé un inicio de día nublado y con temperaturas que rondarán los 7.1°C. La humedad se mantiene en un promedio del 40%, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero al salir temprano, ya que los vientos alcanzarán los 14 km/h, brindando una sensación térmica aún más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que subirán hasta alcanzar los 18.4°C. Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 18 km/h. Para la noche, se mantendrán las condiciones similares, con un ambiente fresco y agradable. No se esperan precipitaciones, lo que ofrece una noche ideal para actividades al aire libre.

Por último, como detalle adicional sobre las condiciones climáticas, el amanecer se producirá a las 7:21 y el atardecer será a las 18:08, permitiendo disfrutar de una jornada diurna de considerable duración.