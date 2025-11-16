Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

El clima

Hoy en Salta, el clima será ligeramente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y 21.2°C. Con una velocidad media del viento alrededor de 22 km/h, se espera una humedad cercana al 91%. La presión atmosférica es estable, favoreciendo una leve brisa que refrescará el ambiente, sobre todo durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán moderadas, alcanzando hasta 21.2°C. La velocidad del viento podría incrementarse ligeramente, por lo cual los abrigos ligeros serán adecuados si tienes planes para la noche. No hay probabilidad de precipitaciones, lo que asegura una noche ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 16 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, se podrá disfrutar de un amanecer alrededor de las 08:03 y un atardecer a las 18:40. La fase actual de la luna proporcionará un espectáculo nocturno fascinante, perfecto para los amantes de la astronomía.