Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Condiciones climáticas en la mañana de Santa Fe

Este domingo, el clima en Santa Fe se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo cual indica una mañana fresca para la región. No se anticipa lluvia, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, lo que no debería causar inconvenientes para los planes matutinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, se espera que las temperaturas asciendan a los 18.5°C. Se verá un aumento en la velocidad del viento, llegando a un máximo de 21 km/h. Aunque las nubes podrían cubrir significativamente el cielo, el pronóstico no prevé precipitaciones. Además, la humedad oscilará en torno a valores bajos, lo que podría ser un alivio de las jornadas más húmedas habitualmente observadas en la región.