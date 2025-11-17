Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Tiempo Catamarca
lunes, 17 de noviembre de 2025

Clima en la mañana

Hoy, en Catamarca, el clima al amanecer estará predominantemente nuboso, con una temperatura mínima de 6.4°C. Se espera que la humedad máxima alcance hasta un 65%, por lo que el ambiente podría sentirse un poco más fresco. Los vientos soplarán a un máximo de 10 km/h, ofreciendo un entorno suave y sereno en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las temperaturas subirán hasta una máxima de 23.7°C. El pronóstico indica cielos despejados, con una humedad relativa del 37%. Por la noche, el clima se mantendrá apacible, con vientos alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Este escenario es ideal para actividades al aire libre, aprovechando la baja probabilidad de precipitación y las condiciones generales estables.