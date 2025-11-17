Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Estado Climático

Pronóstico para hoy en la mañana

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, experimentaremos un amanecer parcialmente nuboso con ligeras probabilidades de lluvias dispersas. Las temperaturas fluctuarán entre los 8.6°C y los 16°C, proporcionando un clima templado para comenzar el día. Se prevé que el clima sea favorable en las primeras horas, aunque es importante considerar la humedad, que alcanzará niveles del 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para el resto del día, el clima continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas aumentarán levemente en la tarde, aunque seguirán dentro de un rango templado. Los vientos se mantendrán constantes, con una velocidad media de 22 km/h, asegurando una sensación de frescura moderada. A medida que el día se acerque a su fin, los cielos mostrarán una ligera tendencia a despejarse, ofreciendo así una buena visibilidad para actividades al aire libre nocturnas.