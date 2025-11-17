Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

La mañana en Córdoba comenzará con un clima parcialmente nuboso, y la temperatura mínima será de aproximadamente 7.3°C. A lo largo del día, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Los vientos tendrán una velocidad media de alrededor de 19 km/h. La humedad también estará presente, alcanzando hasta un 54% durante las horas más cálidas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, las condiciones continuarán siendo similares, con cielo parcialmente cubierto y temperaturas agradables. A medida que la noche se acerque, las condiciones climatológicas mantendrán su estabilidad, proporcionando un ambiente fresco pero sin cambios extremos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol tendrá su salida a las 08:12 y se despedirá a las 18:21. Estos horarios ofrecen una oportunidad perfecta para disfrutar de paisajes contrastantes durante estos momentos del día.