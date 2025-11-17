Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima Diurno

Hoy en Corrientes, el clima se encuentra despejado durante la mañana, con temperaturas que comienzan en 8.2°C y aumentan gradualmente. La velocidad del viento se espera que llegue hasta los 9 km/h, ofreciendo una sensación de frescura en las primeras horas del día. La humedad máxima es del 94%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más elevada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, el estado del tiempo sigue mostrando cielos mayormente despejados, con una temperatura máxima alcanzando los 18.8°C. La sensación de frescura se mantendrá gracias a un leve aumento en la velocidad del viento, alcanzando los 9 km/h. Hacia la noche, las condiciones climáticas permanecen estables, con la luna asomándose a partir de las 17:27.

Volverán Observaciones astronómicas para hoy en Corrientes

La salida del sol está programada para las 07:42 mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:08. Estos intervalos ofrecen momentos ideales para disfrutar de un día claro y sin nubes en Corrientes.