Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Jujuy, el día comenzará con una temperatura mínima de 4.2°C. La mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso y vientos que podrían alcanzar los 10 km/h. La humedad durante esta parte del día se mantendrá alrededor del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche en Jujuy, se mantiene la predicción de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.4°C. Se espera que el viento aumente su velocidad, manteniéndose en torno a los 13 km/h y la humedad disminuirá ligeramente, situándose en el 46%.