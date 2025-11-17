Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima San Luis

Hoy en San Luis, se anticipa un día parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 7.5°C hasta los 17.7°C. A lo largo de la mañana, el clima se presenta tranquilo, con un ligero viento del sur a una velocidad que podría alcanzar los 5.3 metros por segundo. La humedad variará alrededor del 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto culminante con máximas de 17.7°C. La velocidad del viento promediará entre 12 y 19 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre. Para la noche, la temperatura caerá gradualmente y los vientos disminuirán su intensidad.