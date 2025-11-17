Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

lunes, 17 de noviembre de 2025, 06:04

Hoy en San Luis, se anticipa un día parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 7.5°C hasta los 17.7°C. A lo largo de la mañana, el clima se presenta tranquilo, con un ligero viento del sur a una velocidad que podría alcanzar los 5.3 metros por segundo. La humedad variará alrededor del 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto culminante con máximas de 17.7°C. La velocidad del viento promediará entre 12 y 19 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre. Para la noche, la temperatura caerá gradualmente y los vientos disminuirán su intensidad.