Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santa Cruz, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 4.7°C y los 40.5°C. Durante la mañana, se esperan vientos suaves con una velocidad promedio de 25 km/h y un índice de humedad que puede alcanzar hasta el 95%. Todo parece indicar que el día comenzará fresco, pero con el paso de las horas la temperatura incrementará.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Avanzando hacia la tarde y noche, se prevé que el clima se mantenga parcialmente nuboso, con temperaturas que continúan en ascenso. La máxima llegará a 40.5°C, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea actividad al aire libre durante las horas más calurosas del día. En términos de viento, las rachas podrían alcanzar los 29 km/h, proporcionando un cierto alivio al calor. A medida que se aproxime la noche, el viento disminuirá levemente, siendo ideal para actividades nocturnas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:34 AM y se pondrá a las 5:34 PM, dando una buena cantidad de luz diurna. La fase de la luna actual es creciente, un dato interesante para aquellos interesados en la astronomía o en las actividades nocturnas al aire libre.