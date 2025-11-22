Cuánto cuesta el plato de vermicelli con tuco y pesto en Pippo, el bodegón más barato de CABA

Fundado en 1936, se convirtió en un emblema de la comida casera y, ante todo, accesible.

El clásico de Pippo que lleva décadas entre los porteños. Foto: Instagram @pippoparana

Hay bodegones en la Ciudad de Buenos Aires para todos los gustos: modernos, de comida, tradición y los clásicos que resiste el paso del tiempo como Pippo. Fundado en 1936, se convirtió en un emblema de la comida casera y, ante todo, accesible. La historia de un emblema que casi deja de existir.

Se transformó en un lugar de culto por cuidar sus tradiciones como los vinos en pingüino y los sabores clásicos atravesaron generaciones. Su éxito fue tal que logró expandirse con varias sucursales, pero la pandemia casi se lo lleva puesto. Pero las redes sociales lo empujaron para un renacer inesperado y vivir un segundo éxito en época de Instagram y TikTok.

Tras casi 90 años, su plato insignia sigue siendo el mismo: el vermicelli con tuco y pesto. ¿Cuánto cuesta?

Cuánto cuesta un plato de vermicelli

Se trata de un tipo de pasta de sección redondeada, muy similares y más gruesos que los spaghetti, que son típicos de la gastronomía italiana.

Vermicelli en Pippo Foto: Propia

En este bodegón su plato emblema es esta pasta con boloñesa y pesto que cuesta $6.000 la porción, mismo precio otro tipo como son los fucciles. El recargo de salsa, por otro lado, está $3.000.

Precios de Pippo Foto: Propia

Otros precios

Pastas

Vermicellis: $6.000

Ravioles de pollo y verdura: $7.000

Ñoquis de papa: $7.500

Fucciles al huevo: $6.000

Tallarines al huevo: $6.000

Sorrentinos de jamón y queso: $9.500

Salsas

Fileto: $2.500

Tuco con carne picada: $3.000

Pesto: $3.000

4 quesos: $4.500

Mixta: $4.500

Las pastas es de lo más elegido Foto: Instagram @pippoparana

Parrilla

Bife de chorizo con guarnición: $22.000

Bife de chorizo “Pippo”: $21.000

Tira de asado grande con guarnición: $21.000

Asado mediano con guarnición: $19.500

Bondiola con guarnición: $16.000

Chorizo o morcilla: $4.500

Ensaladas

Ensalada hasta tres gustos: $4.500

Ensalada de papa, perejil y huevo: $6.000

Ensalada rusa: $7.000

Minutas

Milanesa de ternera con guarnición: $14.500

Milanesa de ternera a la napolitana con guarnición: $18.500

Papas fritas: $7.000

Puré de papas: $8.000

Tortilla de papa: $13.000

Bebidas

Gaseosas: $3.000

Agua mineral o saborizada: $3.000

Postres

Flan con dulce de leche: $8.000

Panqueque de dulce de leche: $7.500

Bombón escocés: $5.000

Almendrado: $4.500

El revivir de Pippo

TikTok e Instagram se convirtieron, casi sin buscarlo, en su salvación. Usuarios de redes comenzaron a compartir videos y fotos de los platos abundantes y baratos del bodegón que, llamados por la nostalgia, lo volvieron a elegir.

Los videos de TikTok mostrando los vermicelli humeantes con tuco y pesto, el bife de chorizo a la Pippo - con huevo frito, morrón y papas fritas, y que junto a los mozos con delantales clásicos se volvieron virales.

Hoy,la dirección de Pippoestá en manos de Alberto, un empresario que prefiere mantener un perfil bajo, pero que supo reinventar la marca sin perder su esencia. Mantener los precios accesibles en un país con inflación constante es un desafío, pero la clave está en la fidelización de los clientes y el boca a boca digital.