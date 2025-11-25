Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima actual

El clima de esta mañana en Chubut se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, favoreciendo un ambiente fresco a lo largo de la jornada. La humedad se sitúa en un nivel moderado del 47%, lo que contribuirá a la sensación térmica de la región. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 31 km/h, haciendo que la presencia de nubes se mantenga durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, el cielo seguirá nublado, con temperaturas que alcanzarán los 14.7°C. A medida que avanza el día, los vientos aumentarán ligeramente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h. Aunque no se espera precipitación, la presencia de nubes será constante.

Para los amantes de las observaciones astronómicas, es importante mencionar que el sol se pondrá a las 17:51 horas, finalizando la jornada con cielos parcialmente despejados y ofreciendo un bello atardecer. No se preveen fenómenos astronómicos significativos, pero un vistazo al cielo podría ser interesante debido a la claridad parcial.