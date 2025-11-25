Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima actual

martes, 25 de noviembre de 2025, 11:59

El clima de esta mañana en Chubut se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, favoreciendo un ambiente fresco a lo largo de la jornada. La humedad se sitúa en un nivel moderado del 47%, lo que contribuirá a la sensación térmica de la región. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 31 km/h, haciendo que la presencia de nubes se mantenga durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, el cielo seguirá nublado, con temperaturas que alcanzarán los 14.7°C. A medida que avanza el día, los vientos aumentarán ligeramente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h. Aunque no se espera precipitación, la presencia de nubes será constante.

Para los amantes de las observaciones astronómicas, es importante mencionar que el sol se pondrá a las 17:51 horas, finalizando la jornada con cielos parcialmente despejados y ofreciendo un bello atardecer. No se preveen fenómenos astronómicos significativos, pero un vistazo al cielo podría ser interesante debido a la claridad parcial.