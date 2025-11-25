Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima Fresco

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C como mínima y alcanzarán un máximo de 16°C. La humedad promedio estará en torno al 78%, y no se esperan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las temperaturas seguirán siendo frescas, y se anticipa la presencia de algunos vientos moderados, alcanzando hasta 8 km/h. La noche continuará con condiciones similares, sin precipitaciones importantes y una sensación térmica templada.

Recuerde llevar un abrigo ligero si tiene planes al aire libre, especialmente en las primeras horas de la mañana o al anochecer.