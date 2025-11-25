Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Clima en la mañana

Este martes, Córdoba vivirá una jornada con cielo parcialmente nuboso. Desde temprano, el clima se presentará ameno, con temperaturas que iniciarán en alrededor de 7.3°C. No se esperan precipitaciones en las primeras horas del día, por lo que será un buen momento para actividades al aire libre, sin necesidad de paraguas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, la temperatura en la ciudad alcanzará un máximo de 21.9°C. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado, y los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 15 km/h. La humedad ambiental se mantendrá confortable, con un porcentaje máximo del 54%. Hacia la noche, el clima se tornará progresivamente fresco. Cuidado con cambios bruscos de temperatura, llevando siempre una campera ligera.