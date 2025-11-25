Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Santa Cruz, el clima se presentará parcialmente nuboso, con unas temperaturas mínimas de 3.4°C y máximas llegando a 7.3°C. Durante el día, la nubosidad marcará el ritmo del tiempo, con intervalos de sol y nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán bastante consistentes, con cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán del sector sur a una velocidad media de 25 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. La humedad relativa en el ambiente se espera que sea alrededor del 80%, aumentando la percepción de frío.

Para los amantes de las observaciones astronómicas, la salida del sol fue a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, brindando un día que será más corto de lo habitual. La fase de la luna durante el día será cuasi llena, ofreciendo una buena oportunidad para la observación del cielo nocturno si el clima lo permite.