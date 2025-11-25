Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

En Santa Fe, esta clima se presentará mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que las máximas alcanzarán los 18.5°C. Los vientos se desplazarán a una velocidad media de 21 km/h, proporcionando un ambiente algo fresco. La humedad registrada será del 85%, indicando una atmósfera un tanto húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el clima en Santa Fe continuará con una tendencia nubosa, pero con probabilidades mínimas de lluvias. Las condiciones se mantendrán estables, con un leve descenso en la temperatura hacia la noche, ubicándose alrededor de los 7.9°C. Es aconsejable llevar ropa abrigada si se planea estar al aire libre.