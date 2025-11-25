Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

En la clima de hoy en Tierra del Fuego, se pronostica un inicio de jornada con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas variarán desde un mínimo de -0.6°C a un máximo de 2.9°C. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, mientras que la humedad alcanzará niveles del 96%. Es importante estar preparado para posibles precipitaciones, ya que hay un 93% de probabilidad. Este es un día ideal para disfrutar del fresco aire del sur argentino, pero no olvides abrigarte adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avance el día, las condiciones del tiempo se mantendrán parcialmente nubosas. Durante la tarde y la noche, las temperaturas continuarán siendo frías, con el mercurio manteniéndose cerca de los mínimos. El viento incrementará su fuerza durante estas horas alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, manteniendo una fuerte presencia en la región.

Finalmente, las oportunidades de observar estrellas serán nulas debido a la nubosidad. El viento será un factor crucial a considerar para actividades al aire libre, con ráfagas que pueden llegar hasta los 22 km/h. Las condiciones meteorológicas invitan a disfrutar de actividades en interiores, aunque si decides salir, asegúrate de estar bien abrigado para enfrentar el frío del sur.