Pastas a precio “regalado”: el bodegón en la zona norte de CABA donde podés comer 4 variedades a menos de $15.000

Con un salón amplio y familiar, mesas de mantel a cuadros y paredes llenas de fotos antiguas, te traslada automáticamente a un rinconcito de Italia.

Dónde comer las mejores pastas de zona norte Foto: Instagram @arias.bodegon

Para aquellos amantes de la buena comida y las pastas, hay un bodegón en Buenos Aires que ofrece un combo irresistible: calidad y buen precio. Un plato abundante y fresco que no escatima en ingredientes, pero tampoco te obliga a gastar de más para encontrar calidad.

Ubicado en Crisólogo Larralde 3995, CABA, Arias se posiciona como un restaurante que no renuncia a las viejas tradiciones de la cocina. Con un salón amplio y familiar, mesas de mantel a cuadros y paredes llenas de fotos antiguas, te traslada automáticamente a un rinconcito de Italia.

Bodegón Arias Foto: Instagram @arias.bodegon

Pastas baratas en Arias

Con un menú que equilibra calidad y cantidad a “precios regalado”, hay desde raviolones a ñoquis para darte un gusto.

Raviolones de espinaca y ricota a un precio de $14.400; fideos al huevo (tallarines o fettuccine) solos a $10.800; malfatti de espinaca a $9.600 y ñoquis de papa a $9.600. Estas opciones se pueden elegir con elección de salsa (filetto, bolognesa, blanca o mixta).

La carta se completa con pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carne a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas.

El lugar de CABA donde el precio es amigo y la calidad está asegurada Foto: Instagram @arias.bodegon

¿Cómo llegó la pasta a la Argentina?

Si hablamos de pasta, rápidamente pensamos en Italia, aunque científicos dicen que su origen es otro porque siempre fue adjudicada a la antigua civilización etrusca, quienes la elaboraban con la trituración de diversos granos y cereales mezclados con agua. Según se conoce, cuando los griegos fundaron Nápoles, los nativos preparaban un plato llamado “makaria”, el cual era elaborado con harina de cebada y agua.

Los inmigrantes italianos fueron quienes llegaron al continente e hicieron conocida la receta de las pastas a la Argentina. Incluso se conoce que en 1853 ya había diez establecimientos de fabricación de pastas caseras instalados en la provincia de Buenos Aires.

Pastas en Arias Foto: Instagram @arias.bodegon

Beneficios de la pasta en la salud