Precios de Navidad 2025: cuánto cuesta el famoso pan dulce de la icónica Confitería La Ideal

Este histórico local se consolida como uno de los puntos más buscados de los porteños para comprar este clásico de la mesa navideña. Cuáles son los precios en diciembre.

Confiteria La Ideal. Foto Instagram.

La Confitería La Ideal es uno de los cafés más notables y emblemáticos de Buenos Aires. Como muchos otros, se prepara para recibir a cientos de clientes que comprarán su delicioso pan dulce artesanal para esta Navidad.

El tradicional local del microcentro porteño ya exhibió sus clásicos productos de pastelería y, entre ellos, se encuentra el pan dulce genovés, elaborado con una receta tradicional característica de la casa.

El pan dulce de la Confitería La Ideal. Video: instagram confiterialaideal.

Los valores que se manejan en la temporada 2025 sorprende a los consumidores, ya que el pan dulce genovés de un kilo se encuentra a $26.000, mientras que el mismo, pero en lata, se vende a $38.000.

La opción más accesible es la presentada en celofán y pesa aproximadamente un kilo, con frutas, elaborado íntegramente en la pastelería del local y siguiendo la tradicional técnica genovesa. En cambio, la versión más costosa es la que se vende en una lata decorativa, un envase que en los últimos años se convirtió en un objeto de deseo para coleccionistas. Además de proteger mejor el producto, muchos clientes la conservan como pieza distintiva.

Cuánto sale el pan dulce de Plaza Mayor para Navidad y Año Nuevo

Con la inminente llegada de la Navidad, la emblemática panadería y restaurante comenzó a calentar sus motores y ya sacó a la venta la nueva versión de su emblemático Pan dulce, a un precio de $36.000, casi $11.000 más caro respecto al año pasado. A pesar de la suba, sigue siendo uno de los más económicos y buscados, y su popularidad hace que algunos lo ofrezcan en sitios de venta online por más de $40.000.

Pan dulce de Plaza Mayor.

El restaurante Plaza Mayor está ubicado en Venezuela 1399, Buenos Aires, y atiende todos los días en dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 17 a 19. Allí, los fanáticos pueden asegurarse de conseguir uno de los panes dulces más emblemáticos de la Navidad argentina, disfrutar de su receta tradicional y mantener viva una tradición que no pasa de moda.