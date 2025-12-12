Sorpresa en el calendario: decretan feriado el martes 16 de diciembre en Buenos Aires y se supo quiénes tendrán un día extra de descanso
Algunas localidades bonaerenses podrán disfrutar de una jornada extra de descanso, dentro del esquema de feriados que cada año altera la rutina en distintos puntos de la provincia.
La agenda de feriados locales de la provincia de Buenos Aires suele marcar un movimiento especial cada diciembre. En distintos pueblos y ciudades, los aniversarios fundacionales y las festividades patronales generan jornadas no laborables que cambian el ritmo cotidiano y le dan otro color al cierre del año.
Estas fechas, repartidas a lo largo del mes, vienen acompañadas de actividades culturales, actos oficiales y celebraciones tradicionales que convocan a vecinos y visitantes. En un momento del año donde todo va rápido, estos pequeños “respiros” permiten reencontrarse con la identidad local y fortalecer el sentido de pertenencia.
¿Por qué es feriado el 16 de diciembre de 2025?
El calendario bonaerense marca esa fecha como feriado para el partido de Azul y la localidad de Cardenal Cagliero (en Patagones). Ambos conmemoran sus aniversarios, y por eso se establece un día no laborable.
Como ocurre siempre con estos feriados locales, las comunidades ajustan horarios, organizan eventos y promueven la participación vecinal, convirtiendo la jornada en un espacio de encuentro y memoria colectiva.
Feriados 2026: cuáles son los inamovibles y los trasladables
Feriados inamovibles 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Homenaje al General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional