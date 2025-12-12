Sorpresa en el calendario: decretan feriado el martes 16 de diciembre en Buenos Aires y se supo quiénes tendrán un día extra de descanso

Algunas localidades bonaerenses podrán disfrutar de una jornada extra de descanso, dentro del esquema de feriados que cada año altera la rutina en distintos puntos de la provincia.

¿Por qué es feriado el 16 de diciembre de 2025? Foto: Pexels

La agenda de feriados locales de la provincia de Buenos Aires suele marcar un movimiento especial cada diciembre. En distintos pueblos y ciudades, los aniversarios fundacionales y las festividades patronales generan jornadas no laborables que cambian el ritmo cotidiano y le dan otro color al cierre del año.

Estas fechas, repartidas a lo largo del mes, vienen acompañadas de actividades culturales, actos oficiales y celebraciones tradicionales que convocan a vecinos y visitantes. En un momento del año donde todo va rápido, estos pequeños “respiros” permiten reencontrarse con la identidad local y fortalecer el sentido de pertenencia.

¿Por qué es feriado el 16 de diciembre de 2025? Foto: Freepik

¿Por qué es feriado el 16 de diciembre de 2025?

El calendario bonaerense marca esa fecha como feriado para el partido de Azul y la localidad de Cardenal Cagliero (en Patagones). Ambos conmemoran sus aniversarios, y por eso se establece un día no laborable.

Como ocurre siempre con estos feriados locales, las comunidades ajustan horarios, organizan eventos y promueven la participación vecinal, convirtiendo la jornada en un espacio de encuentro y memoria colectiva.

¿Por qué es feriado el 16 de diciembre de 2025? Foto: Unsplash.

Feriados 2026: cuáles son los inamovibles y los trasladables

Feriados inamovibles 2026

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Por qué es feriado el 16 de diciembre de 2025? Foto: Freepik

Feriados trasladables 2026