Novedades para los colectivos: un grupo de líneas de Buenos Aires cambian su sistema de pagos

La novedad fue informada por el sitio del Gobierno, que indicó que una ciudad bonaerense se sumó al sistema múltiples de pagos.

Colectivos, transporte público de pasajeros, Foto NA

La cercanía de las vacaciones 2026 de muchas personas obliga a comenzar a planificar todos los detalles. Uno de ellos es la manera de trasladarse, más allá de cómo se llega al destino elegido. En este marco, una ciudad de Buenos Aires con mucha carga de turismo tiene novedades importantes con respecto al transporte público.

Se trata de Pinamar, uno de los sitios más elegidos por turistas en la Costa Atlántica. Este municipio cuenta con su grupo de líneas de colectivos que son muy utilizadas por las personas que llegan allí en verano, aunque también por sus habitantes.

Novedades para los colectivos de Pinamar, Buenos Aires. Foto: Argentina.gob.ar

Según anunciaron las autoridades nacionales, los colectivos de Pinamar sumaron el sistema de pagos abiertos, por lo que habrá otras opciones más allá de la Tarjeta SUBE.

Cómo se puede pagar el colectivo en Pinamar

Este avance en los métodos de pago se extiende por todo el país, por lo que casi semanalmente se conocen nuevos sitios que se suman a la novedad.

Cabe recordar que esto significa que los colectivos de Pinamar permitirán pagos con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares o relojes con NFC con esas tarjetas asociadas.

SUBE física o digital.

Código QR.

¿Cómo pagar?

Con tarjeta, celular o reloj: acercá el medio de pago que elijas al lector del validador, debajo de la pantalla donde indica “Acercá tu tarjeta”.

Con código QR: generá el código desde la billetera electrónica y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Colectivo. Foto Unsplash

Algunas cuestiones a tener en cuenta tienen que ver con descuentos y precios. Sea cual sea el medio elegido, el precio del boleto será el mismo. Además, si se abona con la SUBE física o digital estarán activos los beneficios vinculados a esa cuenta, como puede ser la Tarifa Social Federal.

Desde el sitio del Gobierno indicaron que también “llega a estas líneas la funcionalidad Atributo a Bordo, que te permite activar o actualizar tus beneficios sociales directamente en el colectivo, indicándole al chofer que tenés un atributo pendiente y apoyando la tarjeta en el validador”.

Un colectivo clave de Buenos Aires cambia su recorrido

Se trata de la línea 562 de colectivos, que es municipal de General Pueyrredón, y tiene su recorrido en Mar del Plata. El barrio afectado es Hipódromo, que deberán caminar menos para subirse a este servicio.

El nuevo recorrido de la línea 562 de Mar del Plata

El nuevo recorrido que realizará el colectivo 562 empezará su viaje en la esquina de Avenida Juan B. Justo y Haras Firmamento, y comienza su camino por la segunda mencionada, hasta entrar al barrio. Allí, doblará en El Tordillo hasta Haras Malal Hue, para emprender el camino de salida con rumbo a Juan B. Justo nuevamente. Su recorrido seguirá de manera habitual, donde pasa por el centro de Mar del Plata y finaliza en el Puerto.