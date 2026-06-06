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Trenes Argentinos actualiza tarifas en junio: cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires en larga distancia

Desde junio, Trenes Argentinos aplica nuevos valores en los pasajes de larga distancia que parten desde Buenos Aires. La actualización impacta en rutas clave como Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado, aunque el tren sigue siendo una alternativa económica frente a otros medios de transporte.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 08:30
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Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.
Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.
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Los viajes en trenes de larga distancia desde Buenos Aires registran un incremento en sus tarifas desde este mes. La medida, implementada por Trenes Argentinos, alcanza a los principales corredores y ya se refleja en la venta de pasajes disponibles para los próximos servicios.

Entre los trayectos alcanzados se encuentran conexiones clave que parten desde distintas estaciones porteñas. Los cambios impactan en servicios que salen tanto de Constitución, Retiro como Once, según el destino elegido.

Por qué subieron los precios de los trenes de larga distancia

El ajuste responde a una actualización de los valores de referencia en rutas muy demandadas dentro de la provincia y hacia otras regiones. A pesar del aumento, la empresa mantiene el objetivo de ofrecer una opción accesible frente al colectivo o el avión.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El recorrido Buenos Aires–Mar del Plata es uno de los más utilizados, especialmente durante fines de semana y temporadas turísticas. En este caso, los pasajes en clase primera arrancan en 32.000 pesos, mientras que en categoría pullman ascienden a 38.400 pesos.

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En el caso de la línea que une Retiro con Rosario Norte, los valores en primera clase se sitúan entre 11.700 y 13.000 pesos. Para quienes optan por mayor comodidad, los billetes en pullman oscilan entre 14.000 y 16.800 pesos.

Otro de los destinos incluidos en la actualización es Junín, con precios que varían según el día del viaje. Las tarifas en primera clase se ubican entre 11.000 y 13.200 pesos, mientras que el servicio pullman se mueve entre 13.200 y 15.900 pesos.

Los trenes que parten desde la estación Once hacia Bragado también reflejan los nuevos valores. En este caso, el pasaje en primera cuesta 7.500 pesos, y el de pullman asciende a 9.000 pesos, manteniéndose como una de las opciones más económicas.

La actualización llega en un contexto de revisión general de precios en el transporte, donde el objetivo es sostener la operación de los servicios sin abandonar su carácter accesible para el público.

Cuánto cuestan los pasajes de tren desde Buenos Aires

Los nuevos valores se reflejan especialmente en los servicios que parten desde las estaciones de Constitución, Retiro y Once, que concentran gran parte de la oferta de larga distancia en el país.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.
Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

A continuación, el detalle de precios actualizados según destino y categoría:

  • Mar del Plata (desde Constitución):
  • Rosario Norte (desde Retiro):
  • Junín (desde Retiro):
  • Bragado (desde Once):

Las tarifas pueden variar según el día elegido para viajar, especialmente en recorridos como el de Junín, donde hay diferencias entre días hábiles y fines de semana.

Aun con esta recomposición de tarifas, el tren continúa posicionándose como una alternativa competitiva para los viajeros que priorizan el precio. Además, muchos servicios incluyen beneficios y descuentos para determinados grupos, lo que amortigua el impacto del ajuste.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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