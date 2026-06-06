Buenos Aires quedó entre las mejores ciudades del mundo para caminar: el recorrido histórico a pie que enamora a todos

Qué visitar a pie por Buenos Aires Foto: Turismo Buenos Aires

Buenos Aires no se entiende del todo desde la ventanilla de un auto ni desde la altura de una foto aérea. Se revela mejor caminando. Y acaso por eso la capital argentina volvió a meterse en la conversación global: un informe de GuruWalk, difundido por Forbes Argentina, ubicó a Buenos Aires entre las 35 mejores ciudades del mundo para recorrer a pie en 2026, en el puesto 34, a partir del análisis de más de 467.000 reseñas verificadas sobre 3.600 recorridos en más de 800 ciudades.

La noticia funciona como una confirmación, pero también como una invitación. Porque caminar Buenos Aires es caminar su historia: desde la traza fundacional de Plaza de Mayo hasta los adoquines de San Telmo, desde los túneles coloniales de la Manzana de las Luces hasta los panteones monumentales de Recoleta. El encanto no está solo en la arquitectura o en la postal; está en la posibilidad de enlazar siglos de memoria urbana en tramos relativamente cortos y profundamente narrativos.

Por qué Buenos Aires es ideal para una caminata histórica inolvidable

El gran diferencial porteño es que el pasado no está encapsulado en un museo aislado, sino desplegado en el tejido urbano. El sitio oficial de Turismo de la Ciudad remarca que el Casco Histórico, compuesto sobre todo por Monserrat y San Telmo, concentra algunos de los episodios políticos, culturales y sociales más decisivos de la Argentina. Allí conviven la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral Metropolitana, la Manzana de las Luces y, a pocas cuadras, la impronta bohemia y patrimonial de San Telmo.

Plaza de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Esa densidad patrimonial explica por qué una caminata de pocas horas puede convertirse en una experiencia de enorme profundidad histórica. La Plaza de Mayo, por ejemplo, no solo es la plaza más antigua de Buenos Aires: fue el escenario de la Revolución de Mayo de 1810, de manifestaciones masivas desde fines del siglo XIX y de las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo desde 1977. Además, allí mismo se produjo la segunda fundación de la ciudad en 1580, cuando Juan de Garay estableció la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre.

El Casco Histórico: donde cada cuadra cuenta cómo nació la Argentina

A un paso de la plaza aparece el Cabildo, una de las piezas más potentes del imaginario argentino. Su historia arranca en el período colonial y el edificio actual conserva la huella de las reformas de los siglos XVIII, XIX y XX. Allí funcionó la administración colonial y, más tarde, quedó unido para siempre a la memoria de 1810. Hoy su museo reúne documentos, pinturas y objetos de los siglos XVII al XX, lo que lo vuelve una parada esencial para comprender cómo una ciudad virreinal empezó a pensarse como nación.

Frente a Plaza de Mayo también se levanta la Catedral Metropolitana, cuya construcción definitiva comenzó en 1752 y se completó en 1852, aunque su ornamentación concluyó en 1911. Su fachada neoclásica, con 12 columnas que simbolizan a los apóstoles, rompe con la silueta más habitual de las catedrales y la vuelve una rareza arquitectónica rioplatense. En su interior, además, descansa el mausoleo del general José de San Martín, una escala ineludible para quienes buscan una lectura histórica más profunda del centro porteño.

Buscan colocar un memorial en la catedral metropolitana del papa Francisco. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Muy cerca aparece otra joya: la Iglesia de San Ignacio de Loyola, considerada la más antigua de la Ciudad, construida por los jesuitas entre 1686 y 1722. El templo forma parte del circuito de la Manzana de las Luces, una zona clave para entender cómo Buenos Aires fue creciendo como centro político, educativo y religioso. Por debajo de esa trama sobreviven túneles coloniales y por sus edificios pasaron instituciones como la Biblioteca Nacional, la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Medicina.

San Telmo, el barrio que convirtió la memoria porteña en una experiencia para caminar

Si la Plaza de Mayo es el corazón político, San Telmo es el corazón emocional del pasado porteño. El sitio oficial de Turismo lo define como uno de los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos Aires, sede del Casco Histórico y de una identidad que mezcla inmigración, conventillos, arte, antigüedades y tango. Caminar por sus calles no es solo una experiencia estética: es entrar en un barrio donde el tiempo parece haberse vuelto textura.

En ese mapa, una visita imprescindible es el Zanjón de Granados, definido por el Ente de Turismo como la obra de recuperación arqueológica más importante de la Ciudad. Debajo de una casona del siglo XIX aparecieron restos de túneles, aljibes, cisternas y estructuras de los siglos XVIII y XIX que permiten ver, literalmente, las capas enterradas de Buenos Aires. Es una de esas paradas que convierten una caminata en un viaje físico al origen urbano.

Calle Defensa Foto: Instagram @buenosaires.ar

A pocas cuadras, la Plaza Dorrego conserva otro tipo de memoria. Fue el lugar donde en septiembre de 1816 se reunió al pueblo para anunciar la Independencia declarada dos meses antes en Tucumán. Hoy, rodeada de bares, anticuarios y espectáculos callejeros, sigue siendo uno de los puntos más intensos de San Telmo y uno de los espacios más fotografiados del sur porteño.

Y si la caminata pide una pausa con sentido histórico, el Mercado de San Telmo suma otra capa decisiva. Inaugurado en 1897 y declarado Monumento Histórico Nacional en 2000, nació para abastecer a la ola inmigratoria europea y todavía conserva su estructura metálica original, su gran cúpula y esa mezcla de vida barrial, cocina y antigüedades que vuelve tan rica la experiencia de recorrerlo sin apuro.

De Avenida de Mayo a Recoleta: otras caminatas históricas que elevan la experiencia

La historia porteña no termina en el sur. Avenida de Mayo funciona como un corredor que conecta capas de poder, cultura y arquitectura. Allí se destaca el Café Tortoni, el más antiguo de la Ciudad, fundado en 1858, convertido durante décadas en refugio de intelectuales, artistas y músicos. Borges, Gardel, García Lorca y Cortázar forman parte de la constelación simbólica de un café que sigue diciendo mucho sobre la vida cultural de Buenos Aires.

Más adelante aparece el Palacio Barolo, inaugurado en 1923 y concebido con referencias directas a la Divina Comedia de Dante. Fue durante años el edificio más alto de Sudamérica y una pieza pionera del uso vertical del hormigón armado en la región. Su lenguaje ecléctico y su faro en altura lo vuelven una visita perfecta para cerrar una caminata con una mirada panorámica, tanto física como simbólica, sobre la ciudad.

Avenida de Mayo, Buenos Aires. Foto: GCBA.

Y si el paseo quiere sumar una dimensión monumental del siglo XIX y comienzos del XX, el Cementerio de la Recoleta es otra escala mayor. Construido en 1822 como el primer cementerio público de Buenos Aires, reúne más de 90 bóvedas declaradas Monumento Histórico Nacional y las tumbas de protagonistas centrales de la historia argentina, entre ellas Eva Perón. Más que una necrópolis, es una galería de arquitectura, poder y memoria nacional al aire libre.

Los mejores sitios históricos para recorrer caminando en Buenos Aires: direcciones para armar la ruta

Plaza de Mayo — entre Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Bolívar y Rivadavia , barrio de Monserrat.

Casa Rosada — Balcarce 50 , Monserrat.

Cabildo — Bolívar 65 , Plaza de Mayo.

Catedral Metropolitana — Rivadavia y San Martín , frente a Plaza de Mayo.

Iglesia de San Ignacio de Loyola — Bolívar 225 , Monserrat.

Manzana de las Luces — Perú 222 , Monserrat.

Café Tortoni — Avenida de Mayo 825 , Monserrat.

Palacio Barolo — Avenida de Mayo 1370 , Monserrat.

Zanjón de Granados — Defensa 755 , San Telmo.

Plaza Dorrego — Humberto 1° 400 , San Telmo.

Mercado de San Telmo — Defensa 963 , San Telmo.

Cementerio de la Recoleta — Junín 1760, Recoleta.

Buenos Aires acaba de ser reconocida por su caminabilidad, pero su verdadera fortaleza es otra: la ciudad se deja leer andando. Y en ese andar, pocas capitales del mundo ofrecen una narración tan intensa entre plazas fundacionales, iglesias coloniales, cafés notables, túneles, mercados e hitos políticos. Caminar Buenos Aires no es solo pasearla: es entender por qué su historia sigue latiendo a cielo abierto.