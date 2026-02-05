Cierra un famoso local del Dot Foto: Fresh Market

En 2023, el Grupo Libertad desembarcó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta que buscaba competir contra los grandes jugadores del retail. Lo hizo con Fresh Market, un formato novedoso que apuntaba a consumidores que priorizan alimentos frescos, saludables y experiencias gastronómicas dentro del propio supermercado.

El local, ubicado en el shopping Dot Baires (Saavedra), demandó una inversión cercana a US$ 3 millones para montar un espacio de 1.800 m² con unas 10.000 referencias de productos.

Una apuesta que apuntaba alto

Fresh Market se diferenciaba por varios aspectos:

Acceso abierto, sin puertas ni barreras.

Sectores temáticos con compra asistida.

Procesos de pago ágiles.

Amplia variedad de jugos naturales, frutas cortadas, platos listos y productos frescos elaborados en el lugar.

Panadería, pastelería y pizzería propias.

Carnicería, pescadería y fiambrería premium.

Una bodega amplia y una fuerte presencia de productos saludables.

Para sostener este modelo, la empresa incorporó más de 70 nuevos proveedores y sumó alrededor de 1.000 productos adicionales al surtido tradicional.

Fresh Market Foto: Fresh Market

El cierre inesperado

A pesar del concepto innovador, el local cerró definitivamente la semana pasada, apenas dos años y medio después de su apertura. Era el único Fresh Market del país y también la primera incursión del Grupo Libertad en la Capital Federal.

Expertos del sector señalan dos causas principales:

Caída del consumo en un contexto económico complejo que afectó especialmente a propuestas premium.

Altos costos operativos, incluyendo alquileres elevados en centros comerciales como el Dot y el mantenimiento de una plantilla superior a 100 empleados.

Un concepto que no logró consolidarse

Fresh Market buscaba integrar supermercado y mercado gourmet, dejando atrás la estética industrial para enfocarse en calidez, diseño y una experiencia de compra sensorial. Incluso incluía espacios para consumir sushi, pizzas a la piedra, café de especialidad y platos preparados por chefs en el momento.

La idea provenía del Grupo Casino, antiguo dueño de Libertad, que ya había desarrollado este tipo de formatos en Europa y Brasil. Sin embargo, tras la venta de Libertad al grupo salvadoreño Calleja en 2024, la empresa cambió el enfoque hacia su negocio mayorista y la eficiencia de los hipermercados del interior del país.

Fresh Market Foto: Fresh Market

Qué pasará con el espacio en el Dot

Desde IRSA adelantaron que el amplio local podría convertirse en un espacio de entretenimiento —no necesariamente en otro supermercado—, en línea con la transformación del shopping hacia un concepto de usos mixtos.

Hoy, el Grupo Libertad continúa operando sus hipermercados, paseos comerciales y formatos de cercanía en Córdoba, Mendoza, San Juan y otras provincias, mientras redefine su estrategia en el mercado argentino.