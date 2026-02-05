Que es el monotasking

Durante años, el multitasking fue considerado como una habilidad clave para desarrollar tareas de la vida moderna, donde la tecnología y la cantidad de tareas requieren de realizar varias cosas al mismo tiempo. Y si bien ejercer varias tareas a la vez se asocia a la eficacia y al éxito, el paradigma está cambiando. Hoy, la multitarea se vincula con signos de estrés, agotamiento mental y sensación constante de cansancio.

En 2026, la nueva tendencia cambia de rumbo y le da paso al monotasking, una práctica que propone concentrarse en una sola tarea a la vez y se vuelve cada vez más usual para maximizar las tareas de trabajo.

Los expertos en salud mental dejaron de recomendar el multitasking como método de trabajo

Según los coach en desarrollo personal y gestión emocional, el cerebro humano no está diseñado para realizar varias tareas en simultáneo y que cambiar el foco todo el tiempo para realizar varias tareas genera estrés y desestabilidad. Por eso, desde el punto de vista cognitivo, enfocarse en una sola tarea permite mayor éxito.

De hecho, las personas que practican el multitasking todos los días insisten en que al final de la jornada se sienten cansados y con sensación de haber estado ocupados todo el día y aún así, “no haber avanzado en la vida”.

Monostasking, la nueva forma de trabajar

Monotasking: menos dispersión, más presencia

Frente a la cultura de la fragmentación mental, el monotasking propone un cambio profundo que fue planteado por la Generación Z: enfocarse en una sola tarea durante un tiempo definido, sin interrupciones ni estímulos externos. Esta técnica no solamente aumenta la productividad, sino que además es una forma sana de vincularse con el tiempo, la atención y el foco de energía sin interrupciones constantes.

Entre sus beneficios se destacan:

Mayor foco y claridad mental

Menos estrés y sensación de urgencia

Mejor calidad del trabajo y más creatividad

Mayor sensación de avance y satisfacción

Límites más saludables y mejor gestión del tiempo personal

Hacer una tarea a la vez mejora la calidad de vida Foto: Freepik.

En la práctica, según los expertos en salud mental, se traduce en menos dispersión y más presencia en cada actividad. Además, los expertos recomiendan realizar tareas simples y sostenibles en el tiempo, priorizando los objetivos claves y organizándolos por bloques para llegar a la meta de forma ordenada.

El verdadero desafío es elegir hacer una sola cosa a la vez y plantarse frente a la hiperproductividad y el malabarismo diario. Para muchos, el monotasking no es solo una técnica: es una pequeña revolución en la forma de vivir y trabajar.