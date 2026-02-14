El metrotranvía de Mendoza llegará hasta el aeropuerto.

La movilidad urbana en Argentina sumará antes de fin de año un hito inédito: entrará en funcionamiento un nuevo tramo ferroviario que conectará el aeropuerto con el centro de la ciudad de Mendoza y con los principales puntos del área metropolitana, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y fortalecer la conectividad regional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el trayecto completo entre la terminal aérea y el microcentro demandará alrededor de 20 minutos. La iniciativa apunta a facilitar el acceso de quienes utilizan el transporte aéreo, optimizar los traslados cotidianos y ofrecer una alternativa moderna y eficiente tanto para turistas como para usuarios habituales.

Se tratará del primer sistema ferroviario urbano del país que llegará de manera directa a un aeropuerto y del segundo en América Latina con esta característica.

El proyecto forma parte de la expansión del metrotranvía de Mendoza, un sistema eléctrico que comenzó a operar hace más de 15 años y que actualmente conecta zonas estratégicas de Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y la Ciudad de Mendoza. Con la ampliación prevista para octubre, la red alcanzará los 35 kilómetros de extensión, casi el doble de su traza actual.

El proyecto forma parte de la expansión del metrotranvía de Mendoza, un sistema eléctrico que comenzó a operar hace más de 15 años. Foto: Wikipedia.

El punto de llegada al centro será la Estación Mendoza, ubicada sobre calle Belgrano, entre Las Heras y Juan B. Justo. Desde allí, los pasajeros podrán combinar con los distintos ramales del sistema metropolitano.

El metrotranvía nació como una iniciativa pionera en transporte eléctrico urbano y se expandió de manera progresiva hasta convertirse en el eje central del plan Mendotran, la política de movilidad que impulsa la provincia.

Mendoza: el recorrido completo del metrotranvía

La nueva conexión unirá el tramo Güemes–Aeropuerto con el microcentro mendocino y los principales departamentos del Gran Mendoza. El trazado contempla paradas clave como Estación Mendoza, Godoy Cruz, Luzuriaga, Gutiérrez, Benegas, Carrodilla y Panquehua, además de estaciones intermedias en Las Heras y Maipú.

La nueva conexión unirá el tramo Güemes–Aeropuerto con el microcentro mendocino y los principales departamentos del Gran Mendoza. Foto: Wikipedia

La red está organizada en cuatro etapas y, una vez completada, alcanzará aproximadamente 35 kilómetros totales, combinando tramos ya operativos con extensiones actualmente en obra.

¿Cuánto cuesta viajar en el metrotranvía?

El valor del pasaje será el mismo que el del sistema de colectivos del área metropolitana: $1.400. Desde el Gobierno provincial señalaron que la intención es garantizar un servicio accesible, sostenible y competitivo frente al uso del automóvil particular.

En paralelo a la finalización del nuevo tramo del metrotranvía, el aeropuerto de Mendoza avanza con un proceso de modernización. La empresa Aeropuertos Argentina lleva adelante una inversión cercana a los 12 millones de dólares para ampliar en un 40% la superficie operativa de la terminal aérea.