Certificado Único de Discapacidad (CUD): cuáles son los derechos en salud, trabajo y transporte en Argentina
Una persona usuaria de silla de ruedas accede a un comercio gracias a un ingreso accesible, reflejando la importancia de la inclusión y la eliminación de barreras arquitectónicas en la vida cotidiana.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento clave que permite a las personas con discapacidad ejercer una amplia lista de derechos en Argentina. Emitido por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, su función es garantizar el acceso a prestaciones médicas, beneficios laborales y facilidades en transporte en todo el país.
A continuación, repasamos de forma clara y actualizada qué beneficios otorga, cómo se utiliza y por qué es tan importante contar con él.
Derechos en transporte: viajes gratuitos y más accesibilidad
Uno de los beneficios más conocidos del CUD es el acceso a transporte público gratuito. Este derecho aplica para colectivos, trenes, subtes y micros de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.
Además, el certificado habilita a solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, un documento que permite:
- Libre tránsito
- Estacionamiento reservado y gratuito, sin importar qué vehículo se utilice
- Acceso a espacios especialmente adaptados para personas con movilidad reducida
Las normativas también indican que las empresas de transporte deben garantizar accesibilidad en sus unidades y realizar las adaptaciones necesarias para pasajeros con discapacidad motriz.
Derechos en salud: cobertura del 100%
El CUD otorga cobertura total (100%) en todas las prestaciones vinculadas a la discapacidad certificada. Esto incluye:
- Medicamentos
- Estudios de diagnóstico
- Tratamientos de rehabilitación
- Equipamiento médico
- Prótesis y ortesis
- Terapias y apoyos especializados
Esta cobertura aplica tanto en el sistema público, como en obras sociales y prepagas, de acuerdo con la legislación nacional vigente (Leyes 22.431 y 24.901).
También brinda acceso gratuito a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación, fundamentales para la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad.
Derechos laborales: inclusión y no discriminación
En el ámbito del trabajo, el CUD está respaldado por la Ley 26.378, la cual obliga a garantizar igualdad de oportunidades en:
- Procesos de selección
- Condiciones laborales
- Acceso a promociones
- Políticas salariales
El objetivo es evitar cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad y promover la inclusión plena en el ámbito laboral.
Otros beneficios importantes
El Certificado Único de Discapacidad también permite acceder a:
- Asignaciones familiares específicas (hijo con discapacidad, maternidad especial, entre otras).
- Exenciones impositivas, como patentes o tasas municipales (según cada normativa local).
- Solicitud de exención del pago de peajes en rutas nacionales.
- Descuentos para la compra de automóviles adaptados.
También mejora el acceso a actividades recreativas, culturales y deportivas, incluyendo entradas gratuitas o con descuento en museos, parques y espectáculos.
Cómo se tramita el CUD
El trámite es gratuito, voluntario y presencial. Los pasos principales son:
- Reunir informes médicos actualizados y estudios complementarios.
- Sacar turno en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio.
- Presentarse el día de la evaluación.
- Retirar el certificado o la notificación de denegatoria.
Una vez otorgado, el CUD se encuentra disponible tanto en formato papel como en la app Mi Argentina.