Canal 26
miércoles, 18 de febrero de 2026, 24:20
Certificado Único de Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento clave que permite a las personas con discapacidad ejercer una amplia lista de derechos en Argentina. Emitido por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, su función es garantizar el acceso a prestaciones médicas, beneficios laborales y facilidades en transporte en todo el país.

A continuación, repasamos de forma clara y actualizada qué beneficios otorga, cómo se utiliza y por qué es tan importante contar con él.

Derechos en transporte: viajes gratuitos y más accesibilidad

Uno de los beneficios más conocidos del CUD es el acceso a transporte público gratuito. Este derecho aplica para colectivos, trenes, subtes y micros de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.

Además, el certificado habilita a solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, un documento que permite:

  • Libre tránsito
  • Estacionamiento reservado y gratuito, sin importar qué vehículo se utilice
  • Acceso a espacios especialmente adaptados para personas con movilidad reducida

Las normativas también indican que las empresas de transporte deben garantizar accesibilidad en sus unidades y realizar las adaptaciones necesarias para pasajeros con discapacidad motriz.

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Gobierno de Chajarí

Derechos en salud: cobertura del 100%

El CUD otorga cobertura total (100%) en todas las prestaciones vinculadas a la discapacidad certificada. Esto incluye:

  • Medicamentos
  • Estudios de diagnóstico
  • Tratamientos de rehabilitación
  • Equipamiento médico
  • Prótesis y ortesis
  • Terapias y apoyos especializados

Esta cobertura aplica tanto en el sistema público, como en obras sociales y prepagas, de acuerdo con la legislación nacional vigente (Leyes 22.431 y 24.901).

También brinda acceso gratuito a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación, fundamentales para la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Derechos laborales: inclusión y no discriminación

En el ámbito del trabajo, el CUD está respaldado por la Ley 26.378, la cual obliga a garantizar igualdad de oportunidades en:

  • Procesos de selección
  • Condiciones laborales
  • Acceso a promociones
  • Políticas salariales

El objetivo es evitar cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad y promover la inclusión plena en el ámbito laboral.

¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

Otros beneficios importantes

El Certificado Único de Discapacidad también permite acceder a:

  • Asignaciones familiares específicas (hijo con discapacidad, maternidad especial, entre otras).
  • Exenciones impositivas, como patentes o tasas municipales (según cada normativa local).
  • Solicitud de exención del pago de peajes en rutas nacionales.
  • Descuentos para la compra de automóviles adaptados.

También mejora el acceso a actividades recreativas, culturales y deportivas, incluyendo entradas gratuitas o con descuento en museos, parques y espectáculos.

Cómo se tramita el CUD

El trámite es gratuito, voluntario y presencial. Los pasos principales son:

  1. Reunir informes médicos actualizados y estudios complementarios.
  2. Sacar turno en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio.
  3. Presentarse el día de la evaluación.
  4. Retirar el certificado o la notificación de denegatoria.

Una vez otorgado, el CUD se encuentra disponible tanto en formato papel como en la app Mi Argentina.