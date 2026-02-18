Cuatriciclo UTV

Un violento vuelco en la zona norte de Villa Gesell volvió a poner en alerta a las autoridades de la Costa Atlántica.

Durante el fin de semana largo de Carnaval, una mujer de 25 años resultó gravemente herida tras accidentarse en un vehículo UTV en un sector de médanos cercano a la costa.

El siniestro en el que terminó herida la joven Micaela Chorro Carnevale ocurrió sin intervención de terceros.

Según testigos, el rodado circulaba a alta velocidad cuando perdió el control y volcó repetidamente, llegando incluso a desprender una de sus ruedas traseras.

La víctima, que viajaba como acompañante, salió despedida y quedó atrapada bajo el vehículo, lo que sugiere que no utilizaba el cinturón de seguridad de cuatro puntos, esencial en estas unidades.