Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar la próxima semana. Tras el ajuste aplicado en febrero, el boleto mínimo del colectivo pasará de $650 a $700 desde el 16 de marzo, impactando en más de cien líneas que circulan por la región.

La medida fue comunicada a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte y forma parte del esquema de actualización tarifaria que afecta a millones de pasajeros que utilizan el transporte público a diario. Además, se modificará el saldo negativo de la tarjeta SUBE, el sistema de préstamo automático para cuando no hay crédito suficiente para viajar.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram @tarjetasube

Cuánto cuesta viajar en colectivo en el AMBA

Con el aumento aplicado el 18 de febrero, el esquema tarifario quedó organizado por tramos de distancia. El boleto mínimo pasó de $494 a $650 para los trayectos más cortos.

Las tarifas vigentes actualmente son:

0 a 3 km: $650 | Sin SUBE registrada: $1.033,50

3 a 6 km: $724,09 | Sin SUBE registrada: $1.151,30

6 a 12 km: $779,87 | Sin SUBE registrada: $1.239,99

12 a 27 km: $835,71 | Sin SUBE registrada: $1.328,78

Más de 27 km: $891,16 | Sin SUBE registrada: $1.416,94

El sistema mantiene un recargo superior al 50% para quienes utilicen tarjetas SUBE no registradas.

Por otro lado, las nuevas tarifas que aplicarán desde el 16 de marzo pasarán a costar un mínimo de $700. El nuevo esquema quedará de la siguiente manera:

0 a 3 km: $700 | Sin SUBE registrada: $1.113

3 a 6 km: $779,78 | Sin SUBE registrada: $1.239,85

6 a 12 km: $839,86 | Sin SUBE registrada: $1.335,38

12 a 27 km: $899,99 | Sin SUBE registrada: $1.430,98

Más de 27 km: $959,71 | Sin SUBE registrada: $1.525,94

Tarjeta SUBE. Foto: NA.

Cómo funciona el saldo negativo de la tarjeta SUBE

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) cuenta con una funcionalidad clave para los pasajeros: el saldo negativo. Este mecanismo permite realizar un viaje incluso cuando el crédito disponible no alcanza. El sistema registra el monto utilizado como deuda y lo descuenta automáticamente cuando el usuario realiza la próxima recarga.

Por ejemplo, si un pasajero tiene $0 en la tarjeta y paga un viaje de $650, su saldo quedará en –$650. Cuando cargue $2.000, el sistema descontará ese monto y quedarán $1.350 disponibles. El sistema no bloquea la tarjeta ni aplica intereses adicionales.

A partir de marzo, los montos máximos serán:

Colectivos en todo el país: hasta $1.400

Subte de Buenos Aires: hasta $1.400

Trenes metropolitanos y lanchas del Delta: hasta $650

Línea Urquiza: hasta $480

El saldo máximo que puede cargarse en una tarjeta SUBE es de $40.000.

Tarjeta SUBE Digital.

Cómo recargar la tarjeta SUBE

Los usuarios cuentan con distintas alternativas para acreditar saldo: