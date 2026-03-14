Control de tránsito. Foto: Prensa Municipalidad de Salta.

Manejar por la Ciudad de Buenos Aires ahora sale mucho más caro. Desde principios de marzo, entró en vigencia el nuevo ajuste semestral para las infracciones de tránsito, llevando a las faltas más “comunes” a rozar la barrera de los $100.000.

El esquema de multas, que se mantendrá sin cambios hasta el 2 de septiembre de 2026, está atado directamente a la evolución del precio de la nafta premium. Como el valor de la Unidad Fija (UF), el “termómetro” que define las multas, se calibra según el costo del combustible, cada vez que sube el surtidor, sube el ticket de la foto-multa.

Cuidado al volante Foto: Foto generada con IA

Con este nuevo tarifario, las autoridades porteñas buscan no solo actualizar la recaudación frente a la inflación, sino también desalentar conductas peligrosas en un tejido urbano cada vez más congestionado.

Las 5 infracciones viales más caras en CABA

Violación del límite de velocidad (+140 km/h): 4000 UF ($3.799.960)

Cruzar una barrera baja (monto máximo): 2000 UF ($1.899.980)

Cruzar con luz roja (monto tope): 2000 UF ($1.899.980)

Tapar la patente: 1500 UF ($1.424.985)

Circular a más de 140 km/h (monto mínimo): 1000 UF ($949.990)

Cómo afecta el valor de la Unidad Fija en las multas

Tras el reciente ajuste, la Unidad Fija (UF) rompió el techo de los $949,99, marcando un salto del 19% en comparación con el semestre pasado. El cálculo no es al azar: la Ciudad toma como termómetro el precio del combustible premium en las estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA), asegurando que las multas no pierdan carrera contra los precios del surtidor.

Con este nuevo tablero, dejar el auto donde no corresponde sale carísimo. El Mal estacionar ya escala a los $94.999, una cifra que duele todavía más si se le suma el costo extra del acarreo. Sin embargo, la tolerancia es cero para quienes bloquean la accesibilidad: tapar una rampa de discapacitados se traduce hoy en una sanción de $284.997, mientras que invadir los carriles del Metrobus le costará al infractor unos $142.498,50.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

El exceso de velocidad, la falta más detectada por las cámaras porteñas, también ajustó sus márgenes. Un descuido “leve” (hasta 20 km/h de más en avenidas o 40 km/h en autopistas) arranca en los $66.499,30. Pero ojo: para los casos de imprudencia extrema, el código de faltas ahora prevé techos que pueden llegar a los $3.799.960, un golpe letal para cualquier presupuesto que busca ponerle un freno a la siniestralidad vial.