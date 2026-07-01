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Alerta total en el tránsito de CABA: por qué cierran un sector clave cerca de la cancha de River y cuándo se retomará la circulación

La ampliación del viaducto junto al estadio de River Plate avanza con cortes clave, desvíos de tránsito y nuevas conexiones que prometen mejorar la circulación entre las Avenidas Lugones, Cantilo y Udaondo.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Nuevas obras en la Ciudad
Nuevas obras en la Ciudad Foto: Gobierno de la Ciudad
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El barrio de Núñez estará tomado por las obras de ampliación del Puente Labruna, junto al estadio de River Plate, que buscan agregar al viaducto dos carriles en cada sentido, mientras que anteriormente tenía uno por mano. Su objetivo principal es mejorar la conexión entre las avenidas Udaondo, Lugones y Cantilo, y la calle Campos Salles.

Se modificará así el sentido de circulación del puente original que pasó a ser mano única hacia Udaondo, sumado a la incorporación de una segunda rama parecida en sentido al río, con dos carriles adicionales. En el medio de ambas estructuras se sumará un paso peatonal de 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40m separada por un cordón montable.

Puente Labruna: se modificará el sentido de circulación del puente original que pasó a ser mano única hacia Udaondo, sumado a la incorporación de una segunda rama parecida en sentido al río, con dos carriles adicionales Foto: Gobierno de la Ciudad.

Por el mismo avance de las tareas se verá cerrada la Avenida Lugones por 8 horas este día miércoles 1° de julio desde las 22 horas por parte de la AUSA. Mientras tanto, se montarán seis vigas sobre las pilas que se construyeron a los costados de la avenida. Aquellas pilas tienen 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,4 metros de alto, con 47 toneladas de peso cada una. Las mismas cruzarán Lugones para adaptarse a ser parte del nuevo tramo del puente Labruna denominado Rama Sur, que permitirá conectar Cantilo con Udaondo y Lugones.

¿Cuáles son los desvíos que regirán durante el corte?

  • Los vehículos livianos serán redireccionados hacia las avenidas Udaondo y Del Libertador, desde donde podrán reincorporarse a la avenida Lugones a la altura de Ombúes o de Dorrego.
  • En cuanto al tránsito pesado, será desviado con anticipación hacia la salida de la avenida Del Libertador desde la avenida General Paz.

¿Cuáles son los cambios en el transporte?

Se ha habilitado una primera etapa de la ampliación del puente original, denominada Rama Norte, que habilitó la duplicación de la cantidad de carriles que tenía y sumó también una vinculación directa desde Lugones y Campos Salles hasta Ciudad Universitaria y Cantilo.

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Ciudad Universitaria
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La segunda etapa de este proyecto va a permitir la suma de una conexión en sentido inverso al habilitado y la suma de una gran pasarela peatonal entre ambas manos con canteros y bicisenda.

La remodelación y ampliación del puente Labruna también contempla la construcción de nuevas conexiones vehiculares para facilitar los ingresos y egresos de las avenidas Lugones y Cantilo, mejorando la vinculación de manera más segura entre los distintos sectores ubicados en esa zona de la Ciudad, que tienen una gran relevancia y concentran un importante flujo de tránsito y personas:

  • El estadio Antonio Vespucio Liberti
  • El Club Ciudad de Buenos Aires
  • La Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación
  • El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD)
  • La estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte
  • El Centro de Graduados del Liceo Naval
  • El Club Universitario Buenos Aires (CUBA)
  • La Ciudad Universitaria de la UBA
  • La Reserva Ecológica Norte
  • El Parque de la Memoria.

¿Cuáles son los otros cambios que incorpora el proyecto?

De acuerdo con la descripción del proyecto difundida por la Ciudad, el acceso al puente desde el Parque de la Innovación contará con pendientes suaves y explanadas diseñadas como espacios de descanso y recreación. En el sector lindero al parque, donde el desnivel es mayor, está previsto un sistema de terrazas verdes que funcionará tanto como área de permanencia como anfiteatro, además de incorporar sectores de descanso y juegos infantiles.

El acceso al Puente Labruna desde el Parque de la Innovación contará con pendientes suaves y explanadas diseñadas como espacios de descanso y recreación. Foto: NA.

En la parte central de acceso a la pasarela elevada se proyectan espacios destinados a la práctica deportiva, un polo gastronómico y áreas para el esparcimiento. A lo largo de todo el recorrido, además, el puente contará con un cantero parquizado que sumará vegetación al entorno.

“La necesidad del proyecto se inscribe dentro de un marco de desarrollo urbano del sector. Independientemente del nuevo predio y la mayor vinculación entre todos los lugares mencionados, el puente funcionará como un conector que integre los sectores costeros en esta parte de la ciudad con el barrio de Núñez, colaborando así a resolver esta histórica desconexión”, afirmaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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