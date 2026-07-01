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Impactantes videos: un extraño fenómeno tiñó de rojo el cielo de Caracas días después de los terremotos

Mientras continúan las tareas de rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela, un intenso resplandor rojo cubrió la capital y generó miles de reacciones en redes sociales. Aunque muchos lo relacionaron con los sismos, los especialistas aseguran que existen explicaciones científicas para este llamativo fenómeno.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un intenso resplandor rojo cubrió el cielo de Caracas y las imágenes se viralizaron en redes sociales días después de los terremotos que afectaron a Venezuela.
Un intenso resplandor rojo cubrió el cielo de Caracas y las imágenes se viralizaron en redes sociales días después de los terremotos que afectaron a Venezuela. Foto: X / @MonitorNewsve.
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Las impactantes imágenes de un cielo completamente rojo y anaranjado sobre Caracas recorrieron las redes sociales en las últimas horas y despertaron todo tipo de especulaciones. El fenómeno coincidió con las tareas de rescate que continúan en distintas zonas de Venezuela tras los terremotos registrados días atrás, lo que alimentó versiones que lo vinculaban con la actividad sísmica.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que el intenso resplandor observado sobre la capital venezolana tiene una explicación científica. En principio, el fenómeno responde a procesos atmosféricos naturales relacionados con la forma en que la luz del Sol interactúa con la atmósfera, aunque algunos investigadores también analizan otra hipótesis conocida como “luces sísmicas”, un fenómeno poco frecuente que aún continúa bajo estudio.

En Caracas, Venezuela, el cielo se tiñó de rojo. Video: X / @MundoEConflicto.
En Caracas, Venezuela, el cielo se tiñó de rojo. Video: X / @MonitorNewsve.
En Caracas, Venezuela, el cielo se tiñó de rojo. Video: X / @MonitorNewsve.

El fenómeno atmosférico que volvió rojo el cielo de Caracas

La explicación más aceptada por la comunidad científica se basa en la dispersión de Rayleigh, un proceso físico que determina cómo la luz solar se dispersa al atravesar la atmósfera terrestre.

Durante el atardecer, los rayos del sol recorren una distancia mucho mayor antes de llegar a la superficie. En ese trayecto, las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor intensidad, mientras que predominan los colores de mayor longitud de onda, como el rojo, el naranja y el amarillo.

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Cuando determinadas condiciones atmosféricas favorecen este proceso, el resultado puede ser un cielo con tonalidades excepcionalmente intensas, conocido popularmente en algunos países como “candilazo”.

Especialistas explican que el llamativo color del cielo puede deberse a la dispersión de Rayleigh, un fenómeno óptico natural que intensifica los tonos rojizos al atardecer. Foto: X / @ELTIEMPO | Cuenta de X de Roberto Lobo.

El astrónomo Edward Bloomer, de los Museos Reales de Greenwich, explicó que este tipo de espectáculos responde a las propiedades ópticas de la luz solar al atravesar la atmósfera y no constituye un fenómeno sobrenatural ni extraordinario.

¿Puede estar relacionado con los recientes terremotos en Venezuela?

La coincidencia temporal entre el cielo rojizo y los recientes terremotos en Venezuela llevó a muchas personas a preguntarse si ambos eventos podían estar conectados.

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial que establezca una relación entre el resplandor observado sobre Caracas y la actividad sísmica registrada el 24 de junio.

No obstante, algunos investigadores mencionan una hipótesis que desde hace décadas despierta interés en la comunidad científica: las denominadas luces sísmicas o Earthquake Lights (EQL).

El inusual paisaje sobre Caracas despertó todo tipo de teorías, aunque hasta el momento no existe evidencia que vincule el fenómeno con los recientes sismos.

¿Qué son las luces sísmicas?

Las luces sísmicas son un fenómeno extremadamente raro que, según distintos registros, puede aparecer antes, durante o después de algunos terremotos. Se manifiestan como destellos, columnas luminosas o resplandores de diferentes colores, entre ellos blanco, azul, violeta y rojo.

Aunque todavía no existe una explicación definitiva sobre su origen, una de las teorías más aceptadas sostiene que las enormes tensiones acumuladas en las rocas durante un proceso tectónico podrían liberar cargas eléctricas capaces de ionizar el aire cercano a la superficie. Ese proceso produciría emisiones luminosas visibles únicamente bajo determinadas condiciones ambientales.

Las imágenes del cielo teñido de rojo reavivaron el interés por las llamadas "luces sísmicas", un fenómeno poco frecuente que continúa siendo investigado por la comunidad científica. Foto: X / @ELTIEMPO | Cuenta de X de Roberto Lobo.

Un fenómeno que la ciencia todavía intenta comprender

Los especialistas remarcan que las luces sísmicas son poco frecuentes y no aparecen en todos los terremotos. Además, advierten que su presencia no permite anticipar un sismo ni constituye una herramienta para predecir futuros eventos geológicos.

En el caso del resplandor registrado sobre Caracas, la falta de evidencia científica que lo vincule directamente con los terremotos hace que la explicación atmosférica siga siendo la más consistente.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales y alimentando el interés por uno de los fenómenos naturales más llamativos y menos comprendidos por la ciencia.

VenezuelaFenómeno en el cieloVideos viralesTerremoto
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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